Atalanta, il team manager Moioli si scusa per gli insulti: “So di aver sbagliato”

Sono arrivate le scuse da parte del Team Manager dell’Atalanta Mirco Moioli a seguito dell’episodio che lo ha visto protagonista insieme al tecnico Gasperini di qualche parola di troppo nei confronti di un tifoso del Napoli che ieri a Treviglio, alla partenza dell’Atalanta per Torino, si era avvicinato lanciando una provocazione prima della sfida contro la Juventus.

Atalanta, il team manager Moioli si scusa

“Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta”. Queste le parole di Moioli riportate dall’Ansa. Scuse che, però, non saranno sufficienti in quanto Giuseppe Chinè, procuratore federale, ha già aperto un procedimento nei suoi confronti ed anche nei confronti della stessa società nerazzurra per responsabilità oggettiva: contestabili gli artt. 4 e 28 del Codice di Giustizia Sportiva.