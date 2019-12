Atalanta, Ilicic: “Daremo tutto per accedere agli ottavi di Champions League”

A margine del Galà del Calcio in quel di Milano, il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della propria annata e di quella dei nerazzurri, tornati a ridosso della Champions grazie al 3-0 sul Brescia: “Sta facendo bene tutta la squadra, ultimamente abbiamo rallentato ma stiamo comunque attaccati alla zona dell’Europa che conta, raggiunta lo scorso anno grazie a qualcosa di meraviglioso. Il ricordo più bello della stagione passata? Il finale, perché in chiave Champions nessuno credeva in noi. Le ultime gare sono state di orgoglio e determinazione, così abbiamo portato a casa il risultato prestigioso”.

Sugli ottavi da raggiungere: “Adesso stiamo pensando al campionato, prima c’è la sfida col Verona, poi verrà lo Shakhtar. Sarà dura, farà molto freddo da loro. Daremo tutto”.