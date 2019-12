Atalanta, Ilicic esulta: “Chiuso bene un grande 2019. Vogliamo ripeterci”

Doppietta e Milan schiantato. Josip Ilicic commenta la super prestazione della sua Atalanta ai microfoni di DAZN: “Se ero al 100% facevo tutta la partita. Sapevamo che non era facile. Bene così aver chiuso un grande anno. Ora pensiamo a fare un grande 2020. Obiettivi? Guardiamo partita per partita. Mi sembra che siamo un po’ indietro come punti e se vogliamo fare la Champions l’anno prossimo dobbiamo migliorare. Gol? Mi metto sempre a disposizione della squadra. Oggi abbiamo fatto gol bellissimi, ma l’importante è aver vinto. L’esultanza mi è venuta spontanea, non ce l’ho con nessuno”.