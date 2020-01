Atalanta, Ilicic: “Grande partita, ancora quattro mesi per il nostro obiettivo”

Netta affermazione per l’Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri, di fronte al proprio pubblico, hanno superato per 5-0 il Parma. Queste le parole di Ilicic, autore di una doppietta, al termine del match: “Volevamo partire forte anche nel 2020, abbiamo fatto una grande partita. Ci aspettano quattro mesi per arrivare al nostro obiettivo. I gol? L’importante era vincere, la squadra ha fatto molto bene. Vedremo quante reti farò da qui alla fine, ultimamente ho avuto qualche problema che mi sto portando dietro. Noi dobbiamo continuare a giocare così. Champions? Io mi sto divertendo tanto, non conta l’avversario. Adesso dobbiamo pensare solamente all’Inter. Professore? Sì, è il mio soprannome”.