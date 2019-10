Atalanta, Ilicic: “Il City? Squadra fortissima, ma non ci chiuderemo dietro”

Due gare delicate, quelle dalle quali è attesa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri faranno prima visita alla Lazio in campionato e poi al Manchester City in Champions League. Del doppio impegno, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Josip Ilicic.

LAZIO – “I biancocelesti sono una squadra forte e tosta, ma noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, giocando come abbiamo fatto fin qui. L’assenza di Zapata? Peserà perché conosciamo bene il suo valore, ma in avanti abbiamo molti giocatori di valore”.

CHAMPIONS – “E’ una competizione molto difficile, soprattutto per noi che la facciamo per la prima volta. Rispetto al campionato c’è più ritmo, ma in ogni caso noi scendiamo in campo per fare sempre la nostra partita. Il City sappiamo bene che tipo di squadra sia, hanno moltissimi campioni. Noi dovremo dare il massimo senza chiuderci dietro”.