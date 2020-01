Atalanta, Ilicic: “Il gol del 4-0? Ci vuole anche fortuna…”

Un’Atalanta travolgente ha espugnato per 7-0 il campo del Torino. Tra i protagonisti del match Josip Ilicic, autore di una tripletta. Queste le sue parole al termine della gara: “Il pallone l’ho preso subito io, ci giocano sempre le mie figlie. Il gol del 4-0? Ho visto che erano mal posizionati, ho subito pensato a tirare in porta, poi ho avuto un po’ di fortuna. L’esultanza con Gomez? Fa capire quanto siamo legati, abbiamo un forte legame con tutta la squadra e con tutta la città. Quest’anno ci era capito di subire alcune rimonte, dobbiamo migliorare nel chiudere prima le partite. Noi ci siamo preparati come in tutte le partite, il campionato è lungo. Tredici gol? Le cifre non le guardo”.