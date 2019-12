Atalanta, Ilicic: “Pronto ad aiutare i ragazzi. Sprechiamo troppo in avanti? A volte ne facciamo anche 3-4 però…”

Josip Ilicic, trequartista o attaccante dell’Atalanta, ha parlato a margine della sfida contro il Milan ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole pochi minuti prima di scendere in campo per il lunch match della 17^ giornata di Serie A:

IN CAMPO – “Sono pronto. Non è mai facile dopo un infortunio, ma sono qui con i ragazzi e sono pronto ad aiutarli”. Troppi errori contro il Bologna? Lavoriamo da tanto su questa cosa. Ci sono giornate in cui facciamo 3-4 ma anche partite come quella col Bologna che non siamo riusciti a farlo neppure a porta vuota. Lavoriamo, ma questo è il calcio”, ha concluso Ilicic.