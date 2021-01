Atalanta, Ilicic: “Sono felice e faccio quello che amo. Ci siamo anche noi al vertice”

L’Atalanta si impone nettamente contro il Milan per 3-0. L’attaccante nerazzurro Josip Ilicic analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Loro sono la squadra più forte in Italia, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Se ci mettiamo qualità, possiamo fare grandi cose. Dobbiamo guardare avanti, non voltiamoci. Ci sono tante partite da giocare. Abbiamo fatto grandi cose e continuiamo a farle. Si può migliorare sempre. Non mi sento un artista, sono solo felice di giocare a calcio. Devo migliorare in alcune situazioni. Per fortuna ci sono altri che fanno gol. Penso al pubblico che manca molto. Dopo qualche minuto, oggi ho pensato che sarebbe stato più bello giocare questa gara con il pubblico. Sono finalmente felice. Spero che tutto passi in fretta”.