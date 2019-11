Atalanta in ansia per Muriel: la Colombia spaventa la Dea in vista della Juventus

“Luis Muriel non sarà preso in considerazione dalle disposizioni mediche”, questo il tweet della Nazionale colombiana per annunciare la formazione ufficiale in vista della sfida disputata nella serata di ieri contro l’Ecuador.

Un’assenza che preoccupa anche l’Atalanta, già alle prese con diversi infortuni. Proprio nel momento del recupero dell’altro colombiano, Duvan Zapata, possibile stop per Luis Muriel. Il bomber classe 1991 non è andato neppure in panchina nel match vinto per 1-0 dalla Colombia. Un possibile problema fisico che spaventa anche l’Atalanta in vista della gara di sabato contro la Juventus. Gasperini ha gli uomini contati in avanti viste le squalifiche di Ilicic e Malinovskyi e l’assenza di Zapata, in fase di recupero. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’attacco nerazzurro potrebbe essere formato da Pasalic, Gomez e il giovane Barrow.