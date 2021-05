Atalanta in Champions a suon di gol contro il Genoa (4-3)

La terza qualificazione di fila in Champions dà lustro e valore a tutta la rosa della Dea

L'Atalanta va in Champions a suon di gol come la scorsa stagione. I nerazzurri infatti al Ferraris hanno battuto con il punteggio di 4-3 il Genoa e conquistato aritmeticamente il pass per la più importante competizione calcistica continentale. Si tratta della terza partecipazione di fila della Dea in Champions League. Il prossimo e ultimo impegno al Gewiss Stadium contro il Milan perde significato per i bergamaschi che pensano alla Coppa Italia. Oggi la squadra di Gasperini domina il primo tempo: subito due occasioni Genoa in avvio (un palo per Masiello), ma a segnare è l'Atalanta: Zapata, Malinovskyi e poi Gosens. Nella ripresa segna subito Shomurodov e poi Pasalic. Al 67' Pandev accorcia ancora su rigore e nel finale bis di Shomurodov