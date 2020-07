Atalanta inarrestabile: Pasalic e Gosens superano il Napoli 2-0

L’Atalanta non si ferma più. I nerazzurri non smettono di vincere e si confermano la squadra più in forma del campionato al momento della ripresa, con tre successi in altrettanti incontri. La vittoria sul Napoli in casa blinda ulteriormente la quarta posizione che assicura la partecipazione alla prossima Champions League. Gli azzurri di Gattuso vedono interrotto il loro momento magico dopo la vittoria in Coppa Italia e perdono un’occasione importante per insidiare il quinto posto della Roma.

LA GARA

Sei vittorie consecutive per la Dea, cinque per gli azzurri. Una delle due serie di successi è destinata a interrompersi in serata, se non entrambe in caso di pareggio. Il Napoli parte meglio e va vicino al pari con il colpo di testa di Koulibaly. Gomez risponde per l’Atalanta e impegna per due volte Ospina. Il portiere dei partenopei si esalta nella prima occasione, ma il secondo intervento gli è fatale perché rimedia un colpo alla testa che lo costringe a uscire dal campo. Nella ripresa si sblocca l’incontro: l’Atalanta piazza un devastante uno-due tra il 47′ e il 55′. Prima è Pasalic a insaccare in rete su assist di Gomez; poi tocca a Gosens sfruttare il passaggio di Toloi e trafiggere l’incolpevole Meret. Il Napoli prova a reagire con Lozano, ma il messicano sbatte su Gollini. Ruiz e Koulibaly cercano la rete che riaprirebbe l’incontro, ma senza successo.