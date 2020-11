Atalanta-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Inter si gioca alle 15.00 di oggi domenica 8 novembre 2020. Si tratta, di fatto, del big match della settima giornata dopo Lazio-Juventus (QUI PER VEDERE LA SFIDA SU DAZN). Bergamaschi e nerazzurri si incrociano con la stessa ambizione e voglia di vincere per una gara che si annuncia scintillante.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione da entrambe le parti. L’Atalanta di Gasperini dovrebbe schierarsi con Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata. L’Inter di Conte con Lukaku in forte dubbio, vedrà Handanovic in porta. Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

Dove vedere il match oggi in diretta e streaming

Il big match tra l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Conte si giocherà, come detto, oggi domenica 8 novembre 2020 alle ore 15. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 252 del satellite.

Per chi volesse vedere la sfida che vedrà protagoniste le due squadre lombarde in live streaming esistono diverse soluzioni. La gara delle 15.00 verrà trasmessa, per coloro che sono abbonati a Sky, anche attraverso il servizio Sky Go, fruibile con dispositivi mobili quali pc, notebook, smartphone e tablet. Lo spettacolo sarà garantito in totale live.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.