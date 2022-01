Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida di Serie A

Atalanta-Inter si gioca questa sera, domenica 16 gennaio 2022 alle ore 20:45. La sfida sarà valida per la 22^ giornata di Serie A. La Dea ospita la capolista nerazzurra reduce dal trionfo in Supercoppa italiana contro la Juventus.

Atalanta-Inter si disputerà come anticipato domenica 16 gennaio 2022 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo che, per la circostanza, potrà ospitare fino a un massimo di 5mila spettatori in virtù del nuovo provvedimento atto a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. La partita avrà inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

La partita tra le due formazioni nerazzurre sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.