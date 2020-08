Atalanta-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Ultimo turno di campionato in Serie A e ancora molti verdetti da definire. Atalanta-Inter assegnerà il secondo posto, dando uno sguardo anche alla sfida della Lazio, impegnata contro il Napoli. Il derby lombardo si gioca a Bergamo alle 20.45. Gasperini sfida Conte per una partita che si annuncia pirotecnica.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Atalanta-Inter si annuncia sfida all’ultimo sangue. Tanta fatica in questo finale di stagione con le due squadre che devono ancora fare i conti con la Coppa. Gasperini pronto a schierare Gollini in porta. Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa. Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. De Roon e Freuler in mezzo. Davanti, Gomez e Zapata sicuri di una maglia. Dubbio trequartista con Malinovskiy in vantaggio su Pasalic. Attenzione anche a Muriel.

L’Inter arriva con qualche dubbio in più in avanti. Se non ci sono problemi per Handanovic, Skriniar, de Vrij (che dovrebbe aver recuperato) e Bastoni. E neppure sul centrocampo e gli esterni che dovrebbero essere Candreva, Young, Barella e Brozovic. Conte potrebbe avere qualche incertezza su chi far giocare nel pacchetto avanzato. Lukaku e Lautaro Martinez dovrebbero esserci ma il dubbio si chiama Eriksen. Al suo posto possibile chance per Sanchez schierato dietro le due punte prima citate.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Inter sarà visibile in diretta su DAZN. Esistono diverse possibilità per vedere live la partita: attraverso l’applicazione apposita scaricabile su una smart tv oppure grazie all’ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l’app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Inoltre, gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno assistere alla partita sul canale DAZN1 al numero 209 del satellite. Chi ha sottoscritto un abbonamento Sky potrà godere della visione del match tramite la app presente sul decoder Sky Q. Il match tra le due squadre lombarde potrà essere visto anche da dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook. In questo modo si potra vedere live streaming l’evento.

