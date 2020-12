Atalanta, ironia e mea culpa De Roon: “Su Cuadrado meritavo il rosso”. Poi usa foto con Cristiano Ronaldo per…

Una bella Atalanta e un ottimo Gollini fermano la Juventus allo Stadium. 1-1 l’esito della sfida tra bianconeri e bergamaschi che si fanno notare oltre che per la vicenda Papu Gomez, in campo a Torino nel secondo tempo, anche per alcuni episodi fuori dal terreno di gioco. Protagonista nei novanta minuti di gara e sui social “il solito” Marten De Roon.

De Roon: scuse a Cuadrado e ironia con CR7

Il centrocampista olandese della Dea, sempre al centro del gioco atalantino, ha rischiato più volte di ricevere il cartellino rosso. In modo particolare, con un’ammonizione già sulle spalle, De Roon è intervenuto in malo modo du Cuadrado ma, per sua fortuna, è stato graziato dal direttore di gara. Un episodio che ha avuto seguito sui social dove qualche utente su Twitter gli ha fatto notare di aver fatto una bella gara ma allo stesso tempo di esserci scampato un’espulsione che sembrava sacrosanta. De Roon ha voluto confermare l’impressione dell’appassionato scrivendo: “Hai ragione, penso anche io meritassi il rosso. Ero in ritardo e sono intervenuto troppo duramente. Ma spero che sia chiaro che non era mia intenzione. Chiedo scusa a Cuadrado”.

Un mea culpa bello e buono per l’olandese che, negli stessi minuti, ma questa volta su Instagram, ha voluto esultare per il punto strappato alla Juventus con… una foto di Cristiano Ronaldo. L’olandese ha pubblicato uno scatto della gara con il portoghese in primo piano e la sua sagoma dietro, appena visibile. “Metto questa foto solo per avere un più alto engagemente”, ha scritto il centrocampista della Dea. “Un punto a casa della Juventus. Non male”, ha concluso con simpatia De Roon.