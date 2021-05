Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali: Kulusevski dal 1’

Dybala in panchina, dentro Kulusevski: le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia

Ancora una manciata di minuti per un momento atteso da tempo. Atalanta e Juventus si sfideranno nella finale di Coppa Italia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove saranno presenti ben 4.300 tifosi. Una bella boccata d’ossigeno per i valori del calcio, grazie al ritorno del pubblico per un evento importante come questo. Pirlo sorprende tutti ancora una volta, lasciando in panchina Dybala e schierando dal primo minuto Kulusevski, come accaduto contro l’Inter. Tra le fila dell’Atalanta, spazio a Pessina e Malinovskyi dietro a Zapata.