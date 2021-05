Atalanta-Juve, ufficiale: finale di Coppa Italia con 4mila spettatori

La finale di Coppa Italia sarà aperta al pubblico: presenti 4mila tifosi

I tifosi tornano negli stadi italiani e lo faranno in un evento importante. La Lega Serie A ha infatti reso ufficiale la decisione di aprire al pubblico la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì sera a Reggio Emilia. Gli spalti del Mapei Stadium saranno accessibile al 20% della loro capienza massima: la struttura vanta 21.525 posti a sedere, quindi verranno riservati 2mila biglietti a ciascuna squadra per un totale di 4mila spettatori.