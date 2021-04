Atalanta-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Primo big match di Serie A tra nerazzurri e bianconeri valido per la 31^ giornata

Atalanta-Juventus si gioca oggi, domenica 18 aprile 2021 alle ore 15 per la 31^ giornata di Serie A. Super sfida tra nerazzurri e bianconeri che può valere le posizioni che portano alla disputa della Champions League. La squadra di Gasperini affronta quella di Pirlo che dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo.

Ancora qualche dubbio di formazione per le due squadre. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. Detto di Cristiano Ronaldo out dai convocati di Pirlo, ecco i possibili 11 della Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.