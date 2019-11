Atalanta-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie A

Atalanta-Juventus, si gioca a Bergamo alle 15,00. Si scende in campo per la 13^ giornata di Serie A nel primo anticipo del sabato di campionato. Padroni di casa a caccia del successo davanti al proprio pubblico, ospiti con la voglia di rimanere in vetta alla classifica.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni – Problemi di formazione per entrambe le squadre. L’Atalanta priva di Zapata e senza Ilicic squalificato, si affiderà a Pasalic e Gomez in supporto di Muriel. Anche il colombiano non è al meglio. Potrebbe esserci una chance per Barrow. In difesa, davanti a Gollini, Toloi, Palomino e Djimsiti. De Roon e Freuler a gestire la mediana con Castagne e Gosens ai loro lati. La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, non convocato. La buona notizie per Sarri è il recupero di Pjanic e Matuidi. In avanti la coppia Dybala-Higuain.

