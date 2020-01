Atalanta-Kajer, divorzio possibile. L’agente: “Situazione insostenibile”

L’esperienza all’Atalanta di Simon Kajer si sta rivelando deludente. Il difensore danese non sta trovando spazio. Così prende forma il divorzio come confermato al sito danese ekstrabladet.dk dal suo procuratore Mikkel Beck: “La situazione all’Atalanta ora non è più sostenibile. Sfortunatamente, non è nato con l’allenatore quel feeling che tutti noi auspicavamo e a questo punto è meglio che le strade si separino. Sto lavorando per trovare la sistemazione perfetta per Simon e spero di poter presto annunciare qualcosa. C’è grande interesse per Simon, un giocatore col suo curriculum e la sua carriera ha molte richieste”.