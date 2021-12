Atalanta, Koopmeiners: “Felice di stare qui e spero di vincere un trofeo”

Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato della sua avventura con l'Atalanta.

ATALANTA – Sulla sua avventura con il club nerazzurro: “Sono molto felice qui. Non mi vedo presto lontano da questa squadra. Diversi giocatori avevano bisogno di una stagione prima di trovare un posto da titolare ma io non sono insoddisfatto del numero di opportunità che sto avendo. Il fisioterapista ci racconta diverse curiosità sulla storia della città, del club e dell’avversario. Sul campo provi sempre a metterti alla prova. Vuoi mostrare le tue qualità per la squadra e qual è il tuo valore. È così che si cerca di guadagnare la fiducia degli altri. Spero che questo sia l’inizio di grandi traguardi con l’Atalanta”. Sui suoi obiettivi futuri: “Mi piacerebbe vincere un trofeo e giocare tante partite in Champions League con questo club”.