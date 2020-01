Atalanta, il saluto a Masiello da brividi: “Hai sofferto in silenzio e rialzato la testa. Grazie Andrea”

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Masiello dall’Atalanta. Il club bergamasco sui propri account social, ha salutato Masiello con un messaggio davvero commovente. “Hai sofferto in silenzio e rialzato la testa. Hai lavorato duro e ti sei rimesso in gioco. Hai dato tutto te stesso per questi due colori e contribuito a scriverne la storia. Grazie Andrea, per sempre uno di noi”. Tanti i commenti dei tifosi della Dea che hanno voluto salutare con tanta emozione Masiello. Il giocatore prolunga di un anno la sua carriera (a Zingonia sarebbe stato in scadenza il 30 giugno 2021), fa entrare 2 milioni e mezzo nelle casse nerazzurre Con l’Atalanta dal 2011 ha giocato 187 partite siglando 10 reti. Il soprannome ‘The wall’ scolpito in uno striscione, visto che Masiello è stato per tutti una presenza preziosa in campo come nello spogliatoio.