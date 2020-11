Atalanta, Lammers si racconta: “Obiettivo ottavi di Champions. Van Nistelrooy un’ispirazione”

Vuole diventare protagonista con la maglia dell’Atalanta e fin qui Sam Lammers, attaccante della Dea, è già riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche a suon di gol e assist. Intervistato dal Corriere di Bergamo, il giovane centravanti olandese, ha svelato alcuni suoi obiettivi stagionali, sia personali che di squadra.

Lammers: idoli e obiettivi

“Voglio diventare importante per questa società. I metodi di allenamento sono diversi rispetto a quelli a cui ero abituato, ma non è un problema e penso di potermi adattare”, ha detto Lammers. “L’obiettivo in Champions? Intanto raggiungiamo gli ottavi di finale. Poi vedremo. Siamo partiti bene e penso che superare i gironi sia un obiettivo realistico”.

Infine, sulle sue fonti di ispirazione e idoli, il classe 1997 ha aggiunto: “Le fonti di ispirazione? Mentre crescevo Van Nilstelrooy era fra i migliori. Ma anche Bergkamp è un modello da seguire”.