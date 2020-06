Atalanta-Lazio diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Lazio si gioca oggi 24 giugno alle 21.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La gara valida per la 27^ giornata di Serie A metterà davanti la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Simone Inzaghi per quello che sarà a tutti gli effetti il big match del turno di campionato.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Ci si attende una sfida frizzante e ricca di gol tra Atalanta-Lazio. Padroni di casa che scenderanno in campo con Gollini tra i pali. Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Corsie occupate da Gosens e Hateboer. Mediana presidiata dai soliti De Roon e Freuler. In avanti Gomez e Malinovskyi supporteranno Duvan Zapata. La Lazio risponde con Immobile e Correa in avanti e Luis Alberto in appoggio. In mezzo al campo Cataldi e Milinkovic-Savic con Lazzari e Jony sulle corsie. In difesa, davanti a Stakosha, Patric, Acerbi e Radu. La sfida tra nerazzurri e biancocelste potrebbe avere un grosso impatto anche sul campionato dove le due squadre si giocano scudetto e ambizioni Champions League.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il big match odierno tra Atalanta-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. La gara Atalanta-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming mediante Sky Go. Il match potrà essere seguito sia su pc sia su notebook. Per farlo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma. Sui dispositivi mobili come tablet e smartphone bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android. Per tutti coloro che volessero guarda la gara di questa sera allo stadio di Bergamo, è disponibile anche l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere ii meglio della programmaziones sportiva della tv satellitare, incluse le partite di Serie A, attraverso l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

