Atalanta, le ultime di mercato

In attesa della ufficializzazione di Aleksey Miranchuk, il ds dell’Atalanta Giovanni Sartori lavora su altre piste per la costruzione della Dea 2020/21. Per il fantasista russo Gasperini ha le idee chiare su come impiegarlo: nel 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) dell’Atalanta può essere l’attaccante mancino che parte da destra per accentrarsi alle spalle, o più vicino, alla prima punta, andando sul suo piede. Ma anche (lo ha fatto con la Lokomotiv, dove ha giocato addirittura prima punta) un trequartista più puro, portato a galleggiare in posizione centrale alle spalle di due punte: anche il destro non è male, e il russo lo usa con più naturalezza, non solo per tirare, rispetto a Ilicic. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport l’Atalanta ha scelto di accelerare la trattativa con la Lokomotiv Mosca per assicurarselo per 14,5 milioni e anche di accontentare il giocatore, che ha il contratto in scadenza fra un anno e dunque pretese di livello: soddisfabili con un’intesa pluriennale (cinque), che consentirà di spalmare l’ingaggio senza andare oltre il tetto già destinato ai big nerazzurri. Altre mosse di mercato: una idea per la fascia è Davide Faraoni del Verona. Offerta presentata di 3,5 milioni si attende risposta. Altra idea è Cristian Romero un giocatore della Juventus gradito a Gasperini. Il nazionale tedesco Gosens potrebbe essere un bel tesoretto per i nerazzurri che lo valutano 30-35 milioni; Hateboer resta come anticipato da Itasportpress, mentre per Castagne salgono i dubbi di una sua cessione.