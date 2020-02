Atalanta, l’emozione di Malinovskyi: “Il primo gol sotto la Nord indimenticabile…”

Una delle tante frecce nell’arco di Gian Piero Gasperini, Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, dopo un periodo di adattamento al club bergamasco e alla Serie A ha trovato la propria dimensione.

Parlando al sito ufficiale nerazzurro in vista del match contro la Roma, il giocatore ucraino ha commentato anche il suo primo gol nel massimo campionato italiano: “Con la Roma c’è solo un risultato possibile: non voglio nemmeno pensare ad altri: abbiamo vinto anche all’andata 2-0. Ci siamo preparati bene e poi giochiamo davanti al nostro pubblico, davanti al quale ho segnato il primo gol in serie A, che non si scorda mai: il 7 dicembre, col Verona, sotto la Curva Nord”, ha detto Malinovskyi. E ancora sulla Roma: “Con i giallorossi è la classica partita da 6 punti, proprio perché facendola nostra saliremmo a più 6 su una diretta concorrente. Il mio adattamento in Italia? In questa squadra mi sento sempre più a mio agio. A Bergamo sto benissimo, sto bene nell’Atalanta: c’è voluto soltanto qualche tempo per ambientarsi…”.