Atalanta, l’ex Ferreira Pinto: “In Champions League ha il 50% di passare il turno”

L’ex Atalanta e Lecce Adriano Ferreira Pinto è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport all’interno della trasmissione Centro Suono Calcio, queste le sue parole:

Bergamo come sta vivendo quest’annata incredibile?

“L’Atalanta è da tre anni che ci fa divertire e fa un bel calcio. I ragazzi stanno giocando molto bene e anche la società sta raggiungendo grandi risultati senza aver paura di inserire molti giovani. Stanno dimostrando di essere una grande realtà”

La forza di quest’Atalanta è Gasperini?

“Il mister segue le sue idee con coraggio. Nel tempo ha cambiato quando c’era qualcosa che non andava ma sempre seguendo le sue idee. Non snatura la sua mentalità anche se gioca contro la Juventus o l’Inter. I giocatori lo seguono e in campo si vede; è riuscito a creare un grande gruppo.

Che ne pensa della Roma di Fonseca?

“Il calcio di Fonseca mi piace. La squadra è molto giovane, ci sono campioni come Kolarov e Dzeko ma per una squadra con il blasone della Roma mancano altri grandi giocatori”.

Che partita si aspetta sabato sera?

“Se l’Atalanta giocherà come sa fare la Roma avrà molte difficoltà, poi i campioni possono sempre cambiare le partite sia da una parte che dall’altra. La squadra è in salute, ha rimontato diverse volte e sta viaggiando su ritmi elevati. Mi aspetto una partita aperta e combattuta, giocata molto sulle fasce”.

L’Atalanta può passare il turno in Champions League?

“Ha il 50%. L’Atalanta farà la partita sia in casa che fuori, come sempre. Se passerà il turno sarà fastidiosa per tutti”.