Atalanta, Gasperini: “Champions? Abbiamo fiducia, possiamo fare qualche punto”

Vigilia di campionato per l’Atalanta, che, dopo la bella vittoria in rimonta sul campo della Spal, ospiterà a Parma il Torino nel match valevole per la seconda giornata di Serie A. A presentare la gara, in conferenza stampa, il tecnico Gian Piero Gasperini.

SORTEGGIO CHAMPIONS – “C’è fiducia, ma con moderazione. Lo Shaktar è in seconda fascia e ha messo in difficoltà molte squadre. E’ un girone che però, sulla carta, ci dà la possibilità di fare qualche punto, anche se sappiamo che in Champions è sempre difficile”.

GUARDIOLA – “Ho avuto la fortuna di conoscerlo, per me è il numero uno: è una grandissima persona. Quando sono stato esonerato dall’Inter, mi ha invitato a Barcellona: un gran gesto. Speravo però di non incontrarlo… Per me il Manchester City è infatti la favorita alla vittoria finale”.