Atalanta, Luca Percassi: “Gosens meritava e ambiva a grande club. Miranchuk rimane”

L'AD della Dea ha commentato gli affari di mercato recenti

Ore intense di calciomercato sull'asse Bergamo-Milano. Protagoniste Atalanta e Inter per l'affare Gosens ormai in dirittura d'arrivo. La conferma, oltre che essere arrivata per le visite mediche del tedesco, è stata data anche dall'amministratore delegato della Dea Luca Percassi intercettato dalla stampa a margine dell'assemblea di Lega odierna.