Atalanta, macchina da gol: può arrivare a 100 reti segnate 70 anni dopo l’ultima volta in Serie A

Sette reti al Lecce nell’ultima giornata di campionato. Ancora una volta l’Atalanta si conferma macchina da gol implacabile. La squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe scrivere una pagina della storia della Serie A e toccare, alla fine della stagione, quota 100 gol totali.

Secondo quanto afferma Goal, infatti, la Dea potrebbe arrivare al record storico della tripla cifra in quanto a gol segnati che non si vede in Serie A dalla lontana stagione 1950-51 quando addirittura tre squadre superarono tale soglia. Toccò, all’epoca, a Milan, Inter e Juventus rispettivamente con 107 per le milanesi e 103 per i torinesi. L’Atalanta ci proverà sicuramente e con 13 gare ancora da disputare potrebbe davvero riuscirci.