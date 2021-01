Atalanta, Maehle: “Il 2021 sarà un grande anno per me”

Prima parole del nuovo arrivato in casa Atalanta Joakim Maehle che ha rilasciato un’intervista d’addio al sito ufficiale del Genk dopo aver firmato il proprio contratto con la Dea: “Il 2021 sarà un grande anno per me, andrò in un altro club, in uno dei migliori campionati del mondo con grandi calciatori. Ora sono pienamente concentrato sulla nuova esperienza all’Atalanta e voglio dare il 101% per questo club. Il miglior ricordo col Genk? Il campionato che abbiamo vinto ma anche la Champions e le partite contro Napoli e ad Anfield”.

Joakim Maehle Pedersen, esterno danese classe ‘97, è arrivato dal Genk a titolo definitivo. Il giocatore è costato 10 milioni di euro e bonus. “L’Atalanta comunica – si legge in una nota stampa ufficiale – di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mahle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti”.