Atalanta, Malinovskyi: “Champions? Il cammino non è stato quello che speravamo…”

Un gol che aveva illuso l’Atalanta, quello siglato da Ruslan Malinovskyi su rigore al 28′ della sfida con il Manchester City. I nerazzurri sono stati infatti poi travolti per 5-1 dalla formazione di Pep Guardiola, con la gara così commentata dall’ucraino al sito ufficiale del club bergamasco.

PRESTAZIONE – “Abbiamo giocato molto bene nei primi trenta minuti, poi abbiamo subito i loro due gol. Nella ripresa il City ha messo in mostra le sue qualità, noi abbiamo cercato di spingere ma loro, grazie al tasso tecnico dei singoli, hanno segnato. In Champions League il nostro cammino non è stato come speravamo, ma dobbiamo prendere le cose positive per preparci al meglio per le prossime gare”.