Atalanta, Malinovskyi: “Che fatica negli allenamenti con Gasp! Buon segnale la vittoria”

L’Atalanta si impone sul campo della Sampdoria. Una vittoria preziosa per i nerazzurri, che passano per 2-0 contro i blucerchiati. I tre punti rilanciano la formazione di Gian Piero Gasperini nella rincorsa alla zona Champions League.

LE PAROLE DI MALINOVSKYI

Una delle reti porta la firma di Ruslan Malinovskyi. Il giocatore si sofferma sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Ho ricevuto un grande assist di Muriel, c’era tanto spazio e ho calciato. È stato un buon gol, importante perché è arrivato alla fine del primo tempo. Per noi è un buon risultato. L’anno scorso abbiamo perso punti a Genova, e contro la Sampdoria è sempre difficile perché sono forti fisicamente. Contro queste squadre bisogna far bene tecnicamente, cercare gli spazi. Abbiamo ottenuto i tre punti e questo è un buon segnale e una buona vittoria per noi. Secondo me è più difficile allenarsi con il mister piuttosto che imparare l’italiano (ride, ndr). Sono qua da tanto tempo, devo migliorare ancora un po’”.