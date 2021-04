Atalanta, Malinovskyi: “D’ora in poi tutte le partite sono difficili, poi c’è la finale di Coppa Italia…”

Nel posticipo di Serie A di domenica sera – fischio d’inizio alle 20:45 – l’Atalanta affronterà al Franchi la Fiorentina. Il centrocampista offensivo della Dea Ruslan Malinovskyi – autore di uno dei gol dell’andata che finì 3 a 0 per i nerazzurri – è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la partita. Queste le sue parole:

“Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio. Saranno tutte partite impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno tutte partite difficili. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi impegni dovremo dare il massimo”.

Finale di Coppa Italia che si giocherà il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia e che vedrà di fronte Atalanta e Juventus.