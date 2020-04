Atalanta, Malinovskyi: “Mi piace la Premier League. Serie A? Se non riprende per qualcuno la prossima stagione non inizia…”

Ruslan Malinovskyi, nuovo nome tra le fila dell’Atalanta di questa stagione, ha parlato al canale Youtube della Federcalcio ucraina in merito alla possibile ripresa della Serie A dopo l’emergenza coronavirus, ma anche all’ipotesi del taglio degli stipendi per non gravare sulle casse del club.

Il centrocampista della Dea, che ha già stuzzicato l’interesse di diversi club, ha parlato anche di futuro e di mercato, affrontando il tema in modo abbastanza rapido: “Non credo che i club si preoccupino ora dei trasferimenti del calciomercato. Per quel che riguarda l’Inghilterra posso dire che con l’Atalanta abbiamo giocato alcune partite lì e ci siamo allenati. L’atmosfera è meravigliosa. Mi piace la Premier League, ma non credo valga la pena parlarne. Non ci sono i presupposti al momento”, ha glissato Malinovskyi.

RIPRESA SERIE A – E sulla ripartenza del campionato, l’ucraino classe 1993 ha commentato: “Se non si finisce la stagione in corso, la prossima per qualcuno potrebbe non iniziare affatto. I club non sono solo giocatori, ma sono tante le persone che ci lavorano. E stanno perdendo tanti soldi”. Nello specifico sull’Atalanta: “Fino ad ora la situazione è stabile. Ma ci sono dei bonus per aver superato il girone di Champions League che devono essere pagati. L’Atalanta non è un club così grande, i salari non sono così alti qui. Forse ad aprile potrebbero essere ridotti, ma ad oggi non se ne è parlato”.

