Atalanta, manto erboso del Gewiss in condizioni pessime. Due le soluzioni

Intervento necessario per il rifacimento del manto

L'Atalanta potrebbe presentarsi per il debutto in Champions League contro lo Young Boys il 29 settembre con un manto erboso non in perfette condizioni. La situazione al momento viene considerata grave dopo quello che si è visto nel match di Serie A con il Bologna. Come riporta L’Eco di Bergamo, il problema è stato causato dal maltempo delle scorse settimane e da alcuni elementi della struttura che, col grande caldo, avrebbero portato a delle vere e proprie bruciature nell’erba. L’Atalanta pensa a un intervento conservativo per avere un terreno praticabile per la partita con la Fiorentina, ma si potrebbe ipotizzare anche a un rifacimento completo del fondo. Quest’ultima è la soluzione più costosa (la Juventus ha spero quasi 400mila euro per un intervento simile), ma allo stesso tempo la migliore. Si deciderà alla svelta perché la Fiorentina (con tutta probabilità l’11 settembre) e lo Young Boys (il 29) non sono così lontani.