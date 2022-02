Atalanta, Marino: “Americani un’opportunità ma resterà nostro DNA”

Parla il dg della Dea

Umberto Marino , dg dell' Atalanta , ha avuto modo di rispondere ad alcune domande prima della sfida odierna contro la Fiorentina. Il dirigente nerazzurro ha parlato a Sky Sport soprattutto in merito alla cessione del 55% della Dea agli americani.

CESSIONE - "È una grande opportunità. C'è una partnership con uomini di sport prima che investitori. Credo che questo voglia dire che l'Atalanta resterà competitiva con una visione più ampia mantenendo il nostro DNA", le parole di Marino. "Se hanno sposato questo modello è perché l'hanno apprezzato. La famiglia Percassi è cresciuta sui campi di Zingonia e i nostri nuovi partner sanno quanto è importante mantenere in alto la squadra". "Messaggio ai tifosi? Dico che il punto di partenza è la permanenza dei Percassi che restano alla guida dell'Atalanta. Questi sono partner che sono uomini di sport prima che investitori e deve rassicurare tutti. L'idea è di essere più forti sempre, in Italia e in Europa. Questa è la condizione e l'obiettivo".