Atalanta, Marino: “Gasperini? Abbiamo avuto paura di perderlo…”

Una stagione tutta da vivere attende l’Atalanta. I nerazzurri, dopo il terzo posto conquistato nell’ultimo torneo, scenderanno in campo per la prima volta nella loro storia in Champions League. Un’annata, quella che si appresta a venire, che è stata così commentata dal direttore generale dei bergamaschi Umberto Marino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei calendari del prossimo campionato di Serie A.

STAGIONE – “Sarà difficile ripetersi, visto che siamo arrivati terzi. Ci saranno tanti impegni, avremo anche la Coppa Italia e la Champions League, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio”.

MERCATO – “L’obiettivo principale era quello di salvaguardare la rosa, chi è arrivato ha molta qualità e ha consolidato la squadra. La stagione sarà lunga, dovremo essere quindi pronti a tutto”.

GASPERINI – “Abbiamo avuto paura di perderlo, grazie alle sue capacità è finito nel mirino dei grandi club. Ha fatto una scelta di vita dimostrando il suo amore: questo ci riempie di orgoglio, vuol dire che ha trovato l’ambiente giusto”.