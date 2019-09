Atalanta, Masiello: “Commettiamo sempre certi errori. Con la sosta dobbiamo lavorare e analizzare cosa abbiamo sbagliato”

Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta rimediata in campionato contro il Torino. Dopo un grande match, la Dea si è arresa ai granata per 3-2 e al termine della gara il centrale ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il ko.

Amarezza per gli errori commessi e tanta voglia di ripartire senza più sbagli.

I SOLITI ERRORI – “Ci capita come sempre di dover rincorrere, però penso che i primi 20-25 minuti abbiamo visto una grandissima Atalanta. Anche nei momenti di difficoltà abbiamo reagito e creato occasioni. Poi ci siamo fatti male da soli. Spesso ci capita di fare errori che ci complicano le partite. Dobbiamo lavorare, ripassare quello che sbagliamo. Dobbiamo migliorare. Abbiamo creato davvero molte occasioni, poi è normale che se becchi due gol così ne risenti. Ci abbiamo creduto ma non siamo riusciti a recuperare. Adesso con la sosta recuperiamo le energie e analizziamo bene gli errori”, ha concluso Masiello.