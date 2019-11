Atalanta, Masiello: “Il pari col City ci dà la determinazione per tentare il miracolo sportivo…”

Tempo di altre dichiarazioni per Andrea Masiello, difensore dell’Atalanta, ancora in lizza per qualificarsi al prossimo turno di Champions League nonostante il solo punto conquistato nelle prime quattro partite del girone. Queste le parole raccolte da TMW all’evento organizzato per i tifosi all’Orio Center di Bergamo: “Si lavora anche se c’è la sosta, chi va in Nazionale ha impegni importanti, mentre chi resta deve allenarsi perché la condizione fisica va mantenuta, e anche io sono fra quelli che deve recuperare quanto perso nelle scorse settimane, essendo stato fermo. Affrontare il City è stato faticoso a livello mentale, è stata un’esperienza incredibile che servirà per il campionato: il pari contro di loro ci ha dato ancora più voglia e determinazione per tentare il miracolo sportivo, e quindi passare il turno. Giocare fino a Natale? Tutte gare impegnative, a cominciare dalla Juventus. Vogliamo ripartire con un bel risultato: giochiamo davanti ai nostri tifosi, serve rimettersi immediatamente in carreggiata”.