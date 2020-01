Atalanta, mea culpa Toloi: “Sconfitta con la Spal segnale d’allerta. Perso per colpa nostra”

Rafael Toloi, centrale difensivo dell’Atalanta, ha analizzato la sconfitta interna contro la Spal ai microfoni del sito ufficiale della Dea. Il difensore ha spiegato il k.o. dando la colpa all’atteggiamento della squadra.

MEA CULPA – “Il secondo tempo non abbiamo fatto bene giocando contro una squadra che era disperata nel fare punti. Quando giochi contro formazioni come la Spal devi fare molta attenzione. Ci dispiace per la sconfitta e questo risultato deve essere un segnale di allerta. Dobbiamo lavorare pensando già alla prossima gara, quella contro il Torino. Srebbe stato importante vincere contro la Spal ma abbiamo ancora tante partite per fare bene. La colpa della sconfitta è nostra. Non voglio togliere niente alla Spal, ma noi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto”, ha detto Toloi.