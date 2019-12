Atalanta-Milan, clamoroso Kessié: mette like ad un post di Papu Gomez

Atalanta-Milan ha destato tanto clamore. Una gara pazzesca della Dea contro i rossoneri davvero sottotono. Ma a far parlare ci hanno pensato anche i calciatori, non solo in campo. Vedere per credere quanto accaduto sui social ed in particolare su Instagram.

Protagonista Alejandro Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, e Frank Kessié, centrocampista del Diavolo. Il 10 argentino ha pubblicato un’immagine per festeggiare il netto 5-0 dei suoi e l’ex compagno di squadra, sconfitto pesantemente sul campo, ha apprezzato con il classico like. Il post calciatore della Dea è basato su tre foto dell’esultanza contro il Milan e un messaggio di congedo verso la fine dell’anno. L’apprezzamento di Kessié non è passato inosservato e ha scatenato l’ira dei tifosi rossoneri. Non certo un bel modo per calmare gli animi dopo la brutta figura…