Atalanta-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 20.45 il big match di Serie A

Redazione ITASportPress

Atalanta-Milan si gioca questa sera, domenica 23 maggio 2021 per l'ultima giornata di Serie A. Gara fondamentale per le posizioni di classifica che valgono l'accesso in Champions League. Dea già matematicamente qualificata, rossoneri che devono vincere per ritrovare la Coppa più importante.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici. Gasperini punterà sull'Atalanta migliore per chiudere al secondo posto la classifica di Serie A. Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata sono gli undici favoriti a scendere in campo dall'inizio. Il Milan di Pioli potrebbe invece affidarsi a Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. Dubbio Rebic che, però, non dovrebbe essere della sfida.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Milan, sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A, si giocherà come detto oggi domenica 23 maggio 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio della gara è stato programmato alle ore 20.45.

Sarà l’emittente satellitare Sky a trasmettere la sfida che vedrà protagoniste Atalanta a Milan. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

Come di consueto, la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, potranno quindi seguire Atalanta-Milan attraverso Sky Go su dispositivi come pc o notebook. Per farlo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, o ancora su smartphone e tablet mediante la apposita app.

Esiste poi un’alternativa per vedere live la sfida tra la squadra di Bergamo e il Diavolo ed è rappresentata da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti, che acquistano il pacchetto Sport, anche la visione delle gare di Serie A.