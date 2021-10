Atalanta-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45 la sfida di Serie A

Redazione ITASportPress

Atalanta-Milan si gioca oggi, domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20.45. Il match in quel di Bergamo sarà valido per la settima giornata di Serie A TIM. I nerazzurri di Gasperini ospitano i rossoneri di Pioli.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni

Non ci sono certezze sulla formazione delle due squadre. L'Atalanta ha perso Gosens per infortunio e al suo posto dovrebbe giocare Zappacosta. In avanti torna Muriel ma sarà Zapata il titolare. Nel Milan, ancora out Ibrahimovic. Attacco affidato a Rebic. In difesa torna Kjaer al posto di Romagnoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Milan si giocherà come detto oggi domenica 3 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

La sfida tra nerazzurri e Diavolo verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per assistere alla diretta del match ci sono diverse possibilità: scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox e Playstation, oppure tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per gli abbonati DAZN sarà disponibile vedere la sfida ovviamente anche in diretta streaming. Per farlo, gli utenti potranno collegarsi al portale DAZN tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app se si effettua l'accesso attraverso smartphone e tablet.