Atalanta, Miranchuk: “Mi vuole lo Zenit ma resto a Bergamo al 100%”

A 14 anni fu scartato dallo Spartak, la stagione scorsa ha segnato 2 gol alla Juve in Champions

Il centrocampista dell'Atalanta Aleksey Miranchuk ha commentato le indiscrezioni su un possibile trasferimento allo Zenit. “In realtà l'ho sentito anch'io, sono rimasto sorpreso. Mi piace tutto dell'Atalanta. Qui mi piace il calcio, la fatica dopo l'allenamento e il lavoro che svolgiamo. Certo, ho ambizioni, voglio giocare di più, aiutare i compagni di squadra e contribuire all'ottenimento dei risultati perchè è normale per calciatore ambizioso come me. Ma ho capito che dovevo lavorare e continuare sulla mia strada e poi tutto verrà da se. Credo in questo e guardo al futuro con ottimismo. Resterò a Bergamo, al 100% ”, ha detto Miranchuk in un'intervista per il canale YouTube di Nobel Arustamyan. Il 25enne Miranchuk ha giocato 24 partite nel campionato italiano in questa stagione, ha segnato quattro gol e dato due assist. Aleksey Miranchuk arrivò all'Atalanta per 14,5 milioni. Colpo estivo dei Percassi che lo prelevarono dalla Lokomotiv. E' un trequartista puro di un 3-4-1-2 ma anche esterno offensivo nei due dietro la punta. Multiruolo, perfetto per Gasperini che lo considera un elemento importante della sua rosa.