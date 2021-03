Atalanta, Miranchuk premiato dai tifosi come miglior giocatore di gennaio: “Non mi aspettavo tanto affetto. Ora la gente mi riconosce e…”

Aleksey Miranchuk sempre più nel cuore dei tifosi dell’Atalanta. Il calciatore russo è stato premiato a seguito di una votazione sui social come il giocatore del mese di gennaio. Un traguardo importante per il classe 1995 che sta crescendo anche grazie alla fiducia dimostratagli dai fan e, ovviamente, anche dal mister. Il talento nerazzurro ha commentato il riconoscimento ricevuto ai canali ufficiali del club.

Miranchuk: “I tifosi iniziano a riconoscermi. Sono grato a tutti”

“Se mi aspettavo il premio? A dir la verità, no. Non me l’aspettavo. Sono molto contento di aver ricevuto questo riconoscimento perché ci tengo a far bene ed esser apprezzato dai tifosi, questo mi fa sentire più sicuro in me stesso”, ha detto Miranchuk. “Sono contento dell’affetto e della stima dei fan in generale, di tutti coloro che mi sostengono in Russia, in Italia insomma dappertutto. Per questo sono molto grato a tutti coloro che mi hanno votato. Spero, anzi sono sicuro, di continuare a migliorarmi per occasioni del genere e ad essere d’aiuto per la squadra e per contribuire a nuove vittorie che sicuramente arriveranno”.

Tra i calcio italiano e quello russo, però, tante differenze: “Sicuramente c’è una grande differenza sì. Per questo ho scelto di venire in Italia. Per imparare e migliorare. Sono sicuro di aver raggiunto un nuovo livello qua. In parole semplici, l’intensità è più alta, gli scontri sono più aggressivi. Ho scelto questo campionato perché voglio fare uno step”.

Ancora sui tifosi: “Mi piace Bergamo in generale ma soprattutto Città Alta è molto bella. Poi tutti i fan iniziano a conoscermi e mi fa davvero piacere. Sono tutti molto gentili e mi salutano col sorriso. Mi dicono sempre ‘Forza Atalantaì’. Sono felice che ci siano persone così belle e spero di non deluderle e fare sempre bene”.