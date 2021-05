Atalanta, Miranchuk: “Prima stagione fantastica e obiettivo Champions raggiunto”

Il centrocampista russo ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in Italia

Il centrocampista della Nazionale russa e dell'Atalanta, Aleksey Miranchuk, in un'intervista a Match TV , ha condiviso le sue impressioni dopo la sua prima esperienza in Italia: “Potrei parlare a lungo della mia prima stagione in Serie A. Dico che è andata benissimo, mi piace tutto di quello che ho trovato. L'obiettivo è stato raggiunto con l'accesso alla Champions League. Sono davvero molto felice dell'Atalanta ma ora tutti i miei pensieri sono solo per la Russia impegnata all'Europeo", ha detto Miranchuk che ha giocato 31 partite in tutte le competizioni dove ha partecipato la Dea. Sette i gol realizzati e tre gli assist. Nella fase a gironi di Euro 2020, la nazionale russa giocherà contro Belgio (12 giugno, San Pietroburgo), Finlandia (16 giugno, San Pietroburgo) e Danimarca (21 giugno, Copenaghen).