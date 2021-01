Atalanta, Muriel ammette: “Difficile giocare contro squadre così difensive”

L’Atalanta non sembra riuscire a scrollarsi di dosso la “pareggite”. Dopo lo stop in casa contro il Genoa, ecco il pari contro l’Udinese. I nerazzurri si salvano grazie a Luis Muriel. L’attaccante colombiano commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Cerco sempre di dare il massimo per la squadra in cui gioco. Non so perché segno sempre a Udine. Sicuramente c’è dispiacere, ma ci sono partite particolari contro squadre che lottano per salvarsi. Cercano di ottenere il risultato in qualsiasi modo. Oggi abbiamo cercato di fare il secondo gol, ma senza successo. Le squadre che difendono con undici giocatori ci complicano i piani. Abbiamo creato occasioni che non sempre vanno a buon fine. Dobbiamo essere bravi a giocare queste partite. Ora pensiamo al match contro il Milan che sarà bellissima da giocare. Un match che ci esalta. Non credo che il Milan si difenderà a oltranza. Non è vero che a Udine mangiavo troppe merendine (ride ndr.). Mangio altro, ma il dolce non mi piace troppo. Sono sempre preparato e pronto, anche quando non parto titolare. Questo mi aiuta a segnare tanti gol”.