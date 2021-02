Atalanta, Muriel: “Contento della rete, ma non penso alla classifica cannonieri. Real? Prima c’è il Napoli”

Il match winner di Cagliari-Atalanta Luis Muriel ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in Sardegna: “Non so se il gol di oggi è un segno del destino, però sono molto felice. Vincere una partita così al 90esimo è bellissimo, il Cagliari ha fatto una buona gara e non è stato facile. Questa vittoria ci darà una spinta importante, nei giorni scorsi il mister si era lamentato del fatto che non riuscivamo più a vincere partite al 90esimo. Finalmente ci siamo riusciti, abbiamo lottato e corso fino alla fine. Non penso alla classifica dei cannonieri, voglio dare il mio contributo, far gol e far vincere la mia squadra. Avremo tempo di pensare al Real Madrid, adesso pensiamo al Napoli. La vittoria di oggi può essere d’aiuto anche per la Champions League”.