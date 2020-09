Atalanta, Muriel fa 100 e scherza: “Il gol? Un tiro così o fai golazo o finisce in curva…””

Grande gioia per il debutto vincente da parte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che si è imposta contro il Torino nel match d’esordio di Serie A. Tra i protagonisti della sfida anche l’attaccante colombiano Luis Muriel autore di un grandissimo gol, il suo 100esimo con maglie di club. Intervenuto ai canali ufficiali della società, il centravanti ha commentato l’esito della gara e la sua prodezza.

Muriel: “O usciva golazo oppure palla in curva…”

“È sempre bello esordire e vincere, poi se si fa gol c’è sempre quella gioia e quella motivazione in più che ti permette di continuare a lavorare e fare bene”, ha commentato Muriel. “Sappiamo che abbiamo davanti una stagione difficile ma vogliamo fare bene. Il mio gol? Devo dire che è stato bello, scherzavo prima con Gomez dicendo che quel tiro o diventa un golazo o lo metti in curva (ride ndr). Sono dei gol che mi riescono spesso e spero di poter continuare a segnarne tanti, anche meno belli e più semplici”. E in conclusione: “Siamo partiti bene, anche se abbiamo concesso al Torino di fare due gol. Dobbiamo migliorare, crescere e fare una grande stagione come quella dell’anno scorso”.

